Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh

- Số 518B Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
· Thực hiện theo quy trình làm việc vị trí nhân viên kinh doanh qua điện thoại của Công ty mẹ tại Hàn Quốc
· Truyền đạt kỹ năng, các hướng dẫn từ công ty mẹ đến Bộ phận kinh doanh qua điện thoại tại Việt Nam
· Gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu dịch vụ công ty, tư vấn dựa vào nhu cầu thực tế của khách hàng, sắp xếp lịch hẹn trao đổi với khách hàng tiềm năng.
· Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển tìm kiếm khách hàng mới.
· Thực hiện hỗ trợ Trưởng bộ phận báo cáo định kỳ cho công ty mẹ
· Các công việc khác được phân công từ Trưởng Bộ Phận
Địa chỉ: Tầng 5, Mach office, 127 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bỉnh Thạnh, TP HCM
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng & Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
BẮT BUỘC
• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
• Khả năng giao tiếp tiếng Hàn tốt
• Kỹ năng làm việc bằng tiếng Hàn qua email và điện thoại
ƯU TIÊN
Có kinh nghiệm 1-2 kinh doanh qua điện thoại - ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty cùng lĩnh vực
QUYỀN LỢI
· Lương : Thỏa thuận
· Hoa hồng hàng tháng
· Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại
· Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức
· Bảo hiểm PIT, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
· Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng tết, lễ
· Thưởng tháng sinh nhật, liên hoan hàng quý

Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 7F, Tòa nhà TCI, 9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

