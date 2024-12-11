Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh - Số 518B Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Mô tả Công việc

· Thực hiện theo quy trình làm việc vị trí nhân viên kinh doanh qua điện thoại của Công ty mẹ tại Hàn Quốc

· Truyền đạt kỹ năng, các hướng dẫn từ công ty mẹ đến Bộ phận kinh doanh qua điện thoại tại Việt Nam

· Gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu dịch vụ công ty, tư vấn dựa vào nhu cầu thực tế của khách hàng, sắp xếp lịch hẹn trao đổi với khách hàng tiềm năng.

· Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và phát triển tìm kiếm khách hàng mới.

· Thực hiện hỗ trợ Trưởng bộ phận báo cáo định kỳ cho công ty mẹ

· Các công việc khác được phân công từ Trưởng Bộ Phận

Địa chỉ: Tầng 5, Mach office, 127 Ung Văn Khiêm, P. 25, Quận Bỉnh Thạnh, TP HCM

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng & Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

BẮT BUỘC

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

• Khả năng giao tiếp tiếng Hàn tốt

• Kỹ năng làm việc bằng tiếng Hàn qua email và điện thoại

ƯU TIÊN

Có kinh nghiệm 1-2 kinh doanh qua điện thoại - ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty cùng lĩnh vực

QUYỀN LỢI

· Lương : Thỏa thuận

· Hoa hồng hàng tháng

· Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại

· Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức

· Bảo hiểm PIT, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

· Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng tết, lễ

· Thưởng tháng sinh nhật, liên hoan hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam

