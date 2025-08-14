Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 63/1 Bà Triệu, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp.
Sản phẩm: Internet, Truyền hình và Camera FPT
Kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo bài bản)
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 18-35, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có phương tiện di chuyển và smartphone.
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.
Có phương tiện di chuyển và smartphone.
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng = lương cứng + hoa hồng + doanh thu => Thu nhập trung bình từ nhất 15tr/tháng.
Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến.
Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI