Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ CẦU TRỤC INMEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ CẦU TRỤC INMEC
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 ĐÀO DUY ANH, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:
Chăm sóc tệp khách hàng hiện có của Công ty
Soạn báo giá ,hợp đồng với khách hàng
Theo dõi triển khai hợp đồng
Sẵn sàng đi cùng Nhân Viên kỹ thuật để khảo sát công trình
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ : Tốt Nghiệp, Quản trị kinh doanh, Marketing , Các ngành thuộc khối kỹ thuật ….
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tiếng anh đọc hiểu
Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ CẦU TRỤC INMEC Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức thu nhập 7-20triệu( Tuỳ Theo mức độ hoàn thành KPI công việc)
