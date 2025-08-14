Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Đường C18 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch bán hàng phát triển nhân sự cho đội nhóm

Quản lý, hướng dẫn, tạo động lực, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm

Tìm kiếm khai thác ứng viên tiềm năng, tư vấn các sản phẩm mà công ty đang phân phối, hỗ trợ khách hàng hoàn thành giao dịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê bán hàng, nhiệt huyết với nghề

Ưu tiên có sẵn đội nhóm

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng doanh số theo năng lực 3-10%trên đội nhóm

Thu nhập 50- 200 triệu/ tháng

Thu nhập không giới hạn, hoa hồng nhận liền tay không phải chờ đợi

Sản phẩm đa dạng, pháp lý rõ ràng

Lộ trình thăng tiến, rộng mở, từ quản lý đến lãnh đạo cao cấp, cổ đông công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

