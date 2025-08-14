Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1 Đường C18 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch bán hàng phát triển nhân sự cho đội nhóm
Quản lý, hướng dẫn, tạo động lực, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm
Tìm kiếm khai thác ứng viên tiềm năng, tư vấn các sản phẩm mà công ty đang phân phối, hỗ trợ khách hàng hoàn thành giao dịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê bán hàng, nhiệt huyết với nghề
Ưu tiên có sẵn đội nhóm

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng doanh số theo năng lực 3-10%trên đội nhóm
Thu nhập 50- 200 triệu/ tháng
Thu nhập không giới hạn, hoa hồng nhận liền tay không phải chờ đợi
Sản phẩm đa dạng, pháp lý rõ ràng
Lộ trình thăng tiến, rộng mở, từ quản lý đến lãnh đạo cao cấp, cổ đông công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

