Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Deow Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 8, Tòa Nhà Cao Thắng Mall, Số 19 Cao thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Học về các chương trình tuyển sinh Du học Nhật Bản có sẵn tại công ty

- Giới thiệu, tư vấn cho phụ huynh và học sinh có nhu cầu Du học Nhật Bản, hệ trung học, trường chuyên môn, trường tiếng và Đại học (đối tác) tại Nhật

- Hướng dẫn khách hàng đăng ký nộp đơn ứng tuyển vào các trường

- Dịch thuật tài liệu cần thiết kết hợp sử dụng đơn vị dịch thuật thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin COE và visa du học Nhật Bản

- Chủ động Chăm sóc khách hàng tiềm năng qua gọi điện, nhắn tin zalo tiến đến làm hồ sơ

- Có trách nhiệm và tác phong lịch sự, Tham gia các buổi gặp gỡ tiếp đối tác từ Nhật Bản để có kiến thức về Chương trình du học Nhật Bản

- Tham gia các hoạt động chung của công ty liên quan việc tiếp thị, quảng bá sự kiện tư vấn du học nhằm tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng có nhu cầu du học.

- Các công việc khác theo nhu cầu của tổ chức, hỗ trợ cho công tác tuyển sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có bằng Đại học trong nước hoặc tại Nhật Bản

- Yêu cầu biết tiếng Anh

- Hòa đồng, nghiêm túc trong công việc, chín chắn cảm xúc

- Chủ động, cầu tiến

- Nếu có thêm tiếng Nhật là 1 lợi thế

- Phỏng vấn với sếp người Nhật

Tại Công Ty TNHH Deow Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thương lượng. Có đóng BHXH đầy đủ.

- Công ty vốn Nhật Bản

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, giao tiếp với đại diện trường Nhật bằng tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Deow Vietnam

