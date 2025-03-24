Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Khu Dân Cư Lộc An, Tổ 6 Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Chăm sóc và tư vấn khách hàng có sẵn do công ty bàn giao.

2. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới, đối tác có liên quan đến lĩnh vực phụ tùng xe

3. Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả.

4. Thực hiện công tác bán hàng hiệu quả

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tuổi: từ 20-30

Tại Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương căn bản thỏa thuận theo năng lực (từ 8-10 triệu), thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực.

2. Chính sách hoa hồng hấp dẫn.

3. Doanh số: 0.06% +Trợ cấp cơm trưa+ xăng+ điện thoại

4. Được làm việc trong môi trường năng đông, thân thiện và được sự hỗ trợ để phát huy tối đa khả năng của nhân viên.

5. Được đào tạo hằng tuần về kỹ năng chuyên môn tại công ty.

6. (Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, lễ, tết,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường

