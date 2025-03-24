Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường Khu Dân Cư Lộc An, Tổ 6 Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Chăm sóc và tư vấn khách hàng có sẵn do công ty bàn giao.
2. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới, đối tác có liên quan đến lĩnh vực phụ tùng xe
3. Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả.
4. Thực hiện công tác bán hàng hiệu quả

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tuổi: từ 20-30

Tại Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương căn bản thỏa thuận theo năng lực (từ 8-10 triệu), thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực.
2. Chính sách hoa hồng hấp dẫn.
3. Doanh số: 0.06% +Trợ cấp cơm trưa+ xăng+ điện thoại
4. Được làm việc trong môi trường năng đông, thân thiện và được sự hỗ trợ để phát huy tối đa khả năng của nhân viên.
5. Được đào tạo hằng tuần về kỹ năng chuyên môn tại công ty.
6. (Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, lễ, tết,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Kỹ thuật XD Đức Cường

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 235/24 Nam kỳ khởi nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chi Minh

