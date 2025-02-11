Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO TÂN THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, hàng hóa, tài sản của cửa hàng và công ty

• Nhận hàng hóa từ xưởng sản xuất, kiểm kê số lượng, chất lượng sản phẩm

• Kiểm tra ngoại quan, tình trạng đóng gói, hạn sử dụng của sản phẩm

• Ghi chép biên bản giao nhận hàng cẩn thận, đầy đủ bao gồm thông tin về số lượng hàng hóa, tình trạng hàng

• Lập tức báo cáo với cấp trên nếu hàng hóa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn để có phương án giải quyết.

• Bảo quản chất lượng hàng hóa, đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng khi đến tay khách hàng.

• Sắp xếp hàng hóa lên kệ hàng, đảm bảo tính khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm cần mua và ấn tượng các dòng sản phẩm mới.

• Đảm bảo điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng phù hợp.

• Bảo quản các sản phẩm trong kho theo phương pháp phù hợp và ở nhiệt độ thích hợp..

• Nắm rõ được thông tin số lượng hàng hiện tại trong kho.

• Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận phải đầy đủ: mã hàng hoá, loại hàng hoá, tem nhãn...

• Thực hiện việc bán và kiểm tra hàng hằng ngày

• Đảm bảo thẩm mỹ về trưng bày sản phẩm

2. Chăm sóc khách hàng

• Cung cấp các thông tin liên quan và giới thiệu phẩm phù hợp làm hài lòng khách hàng.

• Tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu sản phẩm phù hợp với mong muốn của khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng chọn lựa sản phẩm.

• Cung cấp cho khách hàng thông tin về chương trình khuyến mại, giảm giá, v.v.

• Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

3. Một số công việc khác

• Báo cáo công việc với quản lý, giám sát về tình hình kinh doanh thực tế.

• Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng.

• Trực tiếp làm việc với đơn vị vận chuyển trong quá trình nhận, kiểm hàng,...

Làm việc tại 1 trong các cửa hàng của hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức:

• Ưu tiên có kiến thức về ngành thực phẩm.

2. Kinh nghiệm:

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng ở hệ thống bán lẻ từ 01 năm trở lên.

3. Kỹ năng/ năng lực:

• Quan sát, biết lắng nghe và kiên nhẫn

• Có kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

• Khả năng nắm bắt tâm lý, lắng nghe và thuyết phục tốt.

• Khéo léo, có kỹ năng chăm sóc khách hàng cơ bản trên thực tế.

• Khả năng học hỏi, nắm bắt thông tin sản phẩm tốt.

• Kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt.

• Sức khỏe tốt, tác phong gọn gàng, sạch sẽ.

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn

- Lương tháng 13

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp.

- Off 1 ngày không cố định trong tuần

- Phụ cấp tăng ca, phụ cấp cơm, giữ xe (nếu có)

- Nghĩ lễ, tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

