Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 5 Đồng Nai, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh
Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt thông tin sản phẩm và chiến lược kinh doanh của công ty
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh
Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt thông tin sản phẩm và chiến lược kinh doanh của công ty
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên người có kinh nghiệm sales máy móc, công ty sẽ đào tạo
Tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Trung(HSK3 TRỞ LÊN)
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel và Word) để lập và quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng học hỏi
Chịu được áp lực công việc cao và thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 12-20 triệu + Hiệu suất + HH tông thu nhập lên den 22-30 triệu
Phu cấp xăng + diên thoai + tiên com
HDLD va BHXH theo luật dinh
Phu cấp khi di công tác tinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI