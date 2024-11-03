Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Đồng Nai, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt thông tin sản phẩm và chiến lược kinh doanh của công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm sales máy móc, công ty sẽ đào tạo Tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Trung(HSK3 TRỞ LÊN) Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel và Word) để lập và quản lý hồ sơ khách hàng, báo cáo Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng học hỏi Chịu được áp lực công việc cao và thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 12-20 triệu + Hiệu suất + HH tông thu nhập lên den 22-30 triệu Phu cấp xăng + diên thoai + tiên com HDLD va BHXH theo luật dinh Phu cấp khi di công tác tinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUI HUAN QUỐC TẾ VIỆT NAM

