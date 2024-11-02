Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG A STORY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG A STORY
- Hồ Chí Minh: 45/35B Nguyễn Đôn Tiết, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP. Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng thường xuyên và tìm kiếm khách hàng mới; tư vấn, giới thiệu về sản phẩm kinh doanh của công ty tới khách hàng có nhu cầu
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và các bộ phận liên quan tiến hành lên báo giá, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đơn hàng.
Phối hợp với bộ phận Kế toán theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng phụ trách.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên và tìm kiếm khách hàng mới; tư vấn, giới thiệu về sản phẩm kinh doanh của công ty tới khách hàng có nhu cầu
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và các bộ phận liên quan tiến hành lên báo giá, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đơn hàng.
Phối hợp với bộ phận Kế toán theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng phụ trách.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật, marketing hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm đã từng làm tại các công ty sản xuất gỗ, dự án xây dựng hoặc ngành nghề liên quan...
Tuổi: 25-35
Kỹ năng giao tiếp – đàm phán tốt.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG A STORY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thực tế = Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng năng suất
Thời gian thử việc: 1 tháng.
Xét tăng lương theo quý
Nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG A STORY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI