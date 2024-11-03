Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 888 Đường số 11, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty Thực hiện làm báo giá, tư vấn, lập kế hoạch bán hàng Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng Quảng bá, xây dựng thương hiệu xe nâng Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty
Thực hiện làm báo giá, tư vấn, lập kế hoạch bán hàng
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng
Quảng bá, xây dựng thương hiệu xe nâng
Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới) Giao tiếp tốt Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn Ưu tiên ứng viên làm việc lâu dài
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới)
Giao tiếp tốt
Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc tự do, thoải mái, không tăng ca Được tham gia các hoạt động cùng Công ty: Du lịch, ăn uống,... Thưởng lễ, tết đầy đủ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước Hỗ trợ máy tính phục vụ công việc
Môi trường làm việc tự do, thoải mái, không tăng ca
Được tham gia các hoạt động cùng Công ty: Du lịch, ăn uống,...
Thưởng lễ, tết đầy đủ
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước
Hỗ trợ máy tính phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 169 đường 138, tổ 3, KP4, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

