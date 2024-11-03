Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH
- Hồ Chí Minh: 888 Đường số 11, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty
Thực hiện làm báo giá, tư vấn, lập kế hoạch bán hàng
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng
Quảng bá, xây dựng thương hiệu xe nâng
Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới)
Giao tiếp tốt
Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc tự do, thoải mái, không tăng ca
Được tham gia các hoạt động cùng Công ty: Du lịch, ăn uống,...
Thưởng lễ, tết đầy đủ
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước
Hỗ trợ máy tính phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
