Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 888 Đường số 11, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty Thực hiện làm báo giá, tư vấn, lập kế hoạch bán hàng Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng Quảng bá, xây dựng thương hiệu xe nâng Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới) Giao tiếp tốt Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn Ưu tiên ứng viên làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc tự do, thoải mái, không tăng ca Được tham gia các hoạt động cùng Công ty: Du lịch, ăn uống,... Thưởng lễ, tết đầy đủ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước Hỗ trợ máy tính phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN NGUYÊN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.