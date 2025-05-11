Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Cung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Trương quốc dung, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Live tream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh mỹ phẩm

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Cung Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Cung

