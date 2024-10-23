Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH Hichiko
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Hichiko

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hichiko

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Mở NPP mới và chăm sóc NPP hiện hữu Phối hợp với nhà phân phối phát triển thị trường, kênh đại lý xây dựng hệ thống khách hàng KEY Phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy các sản phẩm chủ lực của Công ty Thúc đẩy bán hàng, chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số và doanh thu công ty giao. Lên kế hoạch công việc của tuần tiếp theo vào ngày cuối cùng của tuần trước đó Báo cáo công việc hàng ngày trên Mobiwork. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: có độ tuổi từ: 25-40.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương (Ưu tiên đã có kinh nghiệm về hàng gia dụng)
- Sẵn sàng đi công tác . Có mối quan hệ tốt với các NPP tại khu vực được giao
- Kỹ năng giao tiếp tốt. Khả năng đánh giá, phân tích và tổng hợp tốt..
- Có trách nhiệm, trung thực, nhiệt huyết.

Tại Công ty TNHH Hichiko Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương (Lương cơ bản, phụ cấp ăn trưa, xăng xe, Doanh số, Thưởng theo mã hàng tập trung, thưởng mở NPP mới.....) và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Tổng thu nhập: 13-20 triệu++/tháng
- Tham gia BHXH, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch hàng năm, Lễ tết....
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
- Có cơ hội được phát huy khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hichiko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hichiko

Công ty TNHH Hichiko

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 91 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

