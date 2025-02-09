Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AGTV SIMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: lương tháng 13, tham gia BHXH, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, ... - Được tham gia các hoạt động phong trào thể thao, du lịch, liên hoan, ... các hoạt động chăm lo đời sống như hiếu, hỉ. ốm đau, ... - Chế độ khen thưởng, xứng đáng theo cá nhân, theo đội nhóm., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm máy móc thiết bị thẩm mỹ do Công ty cung cấp đến khách hàng theo data sẵn có trên phần mềm hoặc data do phòng Marketing đưa về. Khách hàng là thẩm mỹ viện, spa, phòng khám.

- Khai thác, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tại khu vực phân công

- Đạt mục tiêu bán hàng tháng, quý, năm, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

- Phối hợp với kế toán thực hiện đốc thúc khách hàng trả nợ công nợ theo quy định

- Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm NVKD, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale trong ngành thiết bị y tế, thiết bị thẩm mỹ, mỹ phẩm...

- Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh, có thể đi công tác;

- Linh hoạt trong giao tiếp, tự tin;

- Trình độ Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: Trên 7.8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AGTV SIMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin