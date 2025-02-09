Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG GROUP
- Hà Nội: Thu nhập một tháng từ 15.000.000đ – 25.000.000đ/ tháng; Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc + Thưởng KPI. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Các hoạt động tập thể, teambuilding 1
- 2 lần/ năm, các sự kiện, training nội bộ. Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách.
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao.
Tinh thần làm việc tốt, sống tích cực.
Gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
