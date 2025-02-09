Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập một tháng từ 15.000.000đ – 25.000.000đ/ tháng; Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày làm việc + Thưởng KPI. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Các hoạt động tập thể, teambuilding 1

- 2 lần/ năm, các sự kiện, training nội bộ. Lương tháng 13, thưởng thâm niên căn cứ theo thời gian làm việc, Quận Long Biên