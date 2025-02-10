Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bigsea Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 296 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh chạy các dự án của Vinhomes

• Đào tạo, thúc đẩy nhân viên hoàn thành chỉ tiêu cá nhân.

• Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán, thương lượng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

• Thúc đẩy nhân viên phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng tiềm năng.

• Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác tư vấn bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

• Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương, đã có thành tích bán hàng thành công trong lĩnh vực BĐS

• Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định và thực hiện mục tiêu.

• Linh hoạt, kết nối tốt với đồng nghiệp.

• Ưu tiên có sẵn đội ngũ nhân sự từ 3-4 người

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bigsea Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 7 triệu + Hoa hồng (>50 triệu/tháng)

• Thưởng nóng

• Môi trường làm việc: Trẻ, năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp

• Hỗ trợ tới 80% chi phí Marketing tìm kiếm khách hàng.

• Có xe điện, xe ô tô đưa đón khách Vip đi tham quan dự án.

• Quỹ hàng đẹp, HOT nhất trên thị trường BĐS

• Tham gia đầy đủ các hoạt động: Team building, nghỉ mát, chương trình thiện nguyện,…

