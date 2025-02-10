Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb cầu lông, esport,..., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Tham gia tìm kiếm và phát triển đối tác tại thị trường Hàn Quốc

Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty

Tham gia vào full quá trình làm việc với khách hàng từ presales đến delivery product

Tham gia thực hiện các buổi workshop quảng bá dịch vụ của công ty, có thể tổ chức tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng, kinh doanh, phát triển thị trường Hàn Quốc

Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng tốt tiếng Hàn

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với đối tác và khách hàng Hàn Quốc

Từng làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc là một điểm cộng

Open với UV người Hàn có kinh nghiệm sales/ BD/ AM

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

