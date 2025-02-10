Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb cầu lông, esport,..., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu
Tham gia tìm kiếm và phát triển đối tác tại thị trường Hàn Quốc
Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty
Tham gia vào full quá trình làm việc với khách hàng từ presales đến delivery product
Tham gia thực hiện các buổi workshop quảng bá dịch vụ của công ty, có thể tổ chức tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng, kinh doanh, phát triển thị trường Hàn Quốc
Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Sử dụng tốt tiếng Hàn
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với đối tác và khách hàng Hàn Quốc
Từng làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc là một điểm cộng
Open với UV người Hàn có kinh nghiệm sales/ BD/ AM
Khả năng thương lượng/ giao tiếp tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Sử dụng tốt tiếng Hàn
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với đối tác và khách hàng Hàn Quốc
Từng làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc là một điểm cộng
Open với UV người Hàn có kinh nghiệm sales/ BD/ AM
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
