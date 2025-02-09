Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bossi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được hưởng BHXH khi lên nhân viên chính thức Được thưởng kinh doanh khi cá nhân/ công ty đạt KPI Được thưởng nóng khi có đơn hàng lớn nhất trong tháng Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Tư vấn và báo giá khách hàng: Tìm hiểu nhu cầu khách, tư vấn sản phẩm, lập báo giá gửi khách hàng

Đàm phán, ký kết, triển khai đơn: đàm phán giá cả, thực hiện hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các phòng ban thực hiện đơn hàng

Giao nhận hàng hóa: Phối hợp với Sals Admin và Mua hàng để kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa. Giao hàng cho Khách hàng

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Tôt nghiệp từ trung cấp trở lên

Thành thạo word, excel, ƯU TIÊN đã có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh quà tặng

Cẩn thận, trung thực, chủ động học hỏi, hòa đồng

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

