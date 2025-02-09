Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bossi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam
- Hà Nội: Được hưởng BHXH khi lên nhân viên chính thức Được thưởng kinh doanh khi cá nhân/ công ty đạt KPI Được thưởng nóng khi có đơn hàng lớn nhất trong tháng Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
Tư vấn và báo giá khách hàng: Tìm hiểu nhu cầu khách, tư vấn sản phẩm, lập báo giá gửi khách hàng
Đàm phán, ký kết, triển khai đơn: đàm phán giá cả, thực hiện hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các phòng ban thực hiện đơn hàng
Giao nhận hàng hóa: Phối hợp với Sals Admin và Mua hàng để kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa. Giao hàng cho Khách hàng
Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Yêu Cầu Công Việc
Tôt nghiệp từ trung cấp trở lên
Thành thạo word, excel, ƯU TIÊN đã có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh quà tặng
Cẩn thận, trung thực, chủ động học hỏi, hòa đồng
Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
