Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bossi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Công ty TNHH Bossi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được hưởng BHXH khi lên nhân viên chính thức Được thưởng kinh doanh khi cá nhân/ công ty đạt KPI Được thưởng nóng khi có đơn hàng lớn nhất trong tháng Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tư vấn và báo giá khách hàng: Tìm hiểu nhu cầu khách, tư vấn sản phẩm, lập báo giá gửi khách hàng
Đàm phán, ký kết, triển khai đơn: đàm phán giá cả, thực hiện hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các phòng ban thực hiện đơn hàng
Giao nhận hàng hóa: Phối hợp với Sals Admin và Mua hàng để kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa. Giao hàng cho Khách hàng
Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tôt nghiệp từ trung cấp trở lên
Thành thạo word, excel, ƯU TIÊN đã có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh quà tặng
Cẩn thận, trung thực, chủ động học hỏi, hòa đồng

Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bossi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bossi Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Ngõ 1194/73/6 Đường Láng, P Láng Thượng, Q Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

