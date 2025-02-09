Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thỏa thuận (Lương + doanh số), Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thu thập thông tin, tìm kiếm Khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có nhu cầu đầu tư vấn thực hiện các hồ sơ về môi trường, quan trắc môi trường.

- Tiếp cận, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các Khách hàng tiềm năng (Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn, Các cơ quan ban ngành...).

- Theo dõi, nắm bắt diễn biến trong quá trình thực hiện dự án để gia tăng cơ hội trúng thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Môi trường, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, marketing.

Tư vấn qua điện thoại, tìm hiểu, khai thác nhu cầu, thiết lập cuộc hẹn

Trình bày giới thiệu sản phẩm, giải pháp, thuyết phục khách hàng.

Giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán chốt đơn hàng.

Phân tích quy mô thị trường, khách hàng tiềm năng địa bàn kinh doanh.

Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập. Kỹ năng đàm phán tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, tư duy tốt.

Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

