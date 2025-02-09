Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thỏa thuận (Lương + doanh số), Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thu thập thông tin, tìm kiếm Khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có nhu cầu đầu tư vấn thực hiện các hồ sơ về môi trường, quan trắc môi trường.
- Tiếp cận, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các Khách hàng tiềm năng (Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn, Các cơ quan ban ngành...).
- Theo dõi, nắm bắt diễn biến trong quá trình thực hiện dự án để gia tăng cơ hội trúng thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Môi trường, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, marketing.
Tư vấn qua điện thoại, tìm hiểu, khai thác nhu cầu, thiết lập cuộc hẹn
Trình bày giới thiệu sản phẩm, giải pháp, thuyết phục khách hàng.
Giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán chốt đơn hàng.
Phân tích quy mô thị trường, khách hàng tiềm năng địa bàn kinh doanh.
Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập. Kỹ năng đàm phán tốt.
Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, tư duy tốt.
Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: DV5, E14, khu B dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

