Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- ||||||

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Đi khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở địa bàn được giao phó.
Chăm sóc, duy trì, xử lý khiếu nại của khách hàng công ty giao, tìm kiếm khách hàng mới dựa trên sự giới thiệu từ khách hàng cũ.
Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý ký hợp đồng, chuyển cho quản lý xem xét và điều chỉnh. Hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi hợp đồng, thu hồi công nợ định kỳ đến khi khách hàng đã thanh toán xong hợp đồng.
Tìm hiểu về tính năng, đặc điểm, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Cập nhật kiến thức công việc qua việc đọc sách, học hỏi từ quản lý; duy trì các mối quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên.
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm là lợi thế, không có kinh nghiệm cần có tố chất.
Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Nghiêm túc và chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc nhóm, độc lập tốt.
Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.
Thành thật, trung thực, dám đương đầu với thử thách.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thử việc 7tr, Chính thức 8tr + hoa hồng (theo bậc doanh thu mang về)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13.
12 ngày phép năm, nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định nhà nước.
Du lịch tối thiểu 2 lần / năm.
Các khoản trợ cấp khác: sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang

Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 49/7A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

