Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ligoco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: Theo thỏa thuận của 2 bên • Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng thứ 7 làm online), nghỉ chủ nhật. • Môi trường trẻ trung, năng động. • Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, lương, thưởng, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước và của Công ty;, Quận Nam Từ Liêm

• Xúc tiến và thực hiện các hoạt động bán hàng thương mại nhằm mở rộng thị trường nội địa và thu hút thêm các khách hàng mới

• Nghiên cứu, phát triển thị trường trên các sàn thương mại điện tử như sàn thương mại điện tử alibaba và sàn thương mại quốc tế khác.....đối với các sản phẩm của Công ty sản xuất.

• Quản lý các khách hàng hiện có; xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu và kế hoạch được giao

• Tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho khách hàng: Chào giá, lên dự thảo hợp đồng, lập thủ tục ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng...

• Theo dõi tiến độ xuất hàng, chất lượng và số lượng. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng trong quá trình vận chuyển;

• Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo công việc và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong nước;