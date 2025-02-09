Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương thưởng xứng đáng với năng lực. Được đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc - Lương cứng + hoa hồng - Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước - Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung; Công ty Start - up công nghệ theo xu hướng mới; - Cơ hội để phát triển nhanh chóng, chào đón những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, là nơi để thử những cái mới. - Thưởng các ngày lễ theo quy định, kỉ niệm thành lập Công ty. - Các chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình, Chúc mừng sinh nhật, Chế độ du lịch, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực chat tư vấn sản phẩm với khách hàng

- Tiếp nhận điện thoại của khách để tư vấn bán hàng

- Báo giá, chăm sóc, xúc tiến ký hợp đồng và theo dõi đơn hàng trong suốt quá trình sản xuất và bàn giao sản phẩm cho khách hàng

- Theo dõi, đề xuất xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhạy trong xử lý công việc;

- Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận.

- Có khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, lắp

- Khả năng tiếp thu tốt, không ngại học hỏi các kiến thức mới. Các ứng viên nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và trao cơ hội để thử sức trong lĩnh vực mới

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin