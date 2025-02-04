Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 năm/lần - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định nhà nước., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Tìm kiếm cơ hội bán hàng, mở rộng quan hệ với khách hàng tiềm năng

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, báo giá và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.

- Làm việc với nhà phân phối, đại lý có sẵn

- Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng mới trong lĩnh vực nội thất, điện tử, thiết bị gia dụng,....

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

- Thực hiện những chuyến đi công tác thăm khách hàng (có chi phí công tác đầy đủ)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 22 – 32 tuổi. Ưu tiên Nam

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm bán hàng ( từ 2 năm trở lên), ưu tiên các mặt hàng điện, điện tử, thiết bị điện gia dụng, nội thất,....

- Giao tiếp tốt, năng động, có tinh thần cầu tiến.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 30 triệu VND trở lên

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH MINH HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin