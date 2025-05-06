Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên - Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thăm hỏi khách hàng định kỳ

Theo dõi, cập nhật tình hình bán hàng của khách hàng

Thuyết phục khách hàng đặt hàng

Hỗ trợ khách hàng trưng bày, hình ảnh bảng hiệu

Phổ biến chương trình khuyến mãi, thông tin sản phẩm mới đến khách hàng

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến hoạt động bán hàng

Quản lý tình hình công nợ của khách hàng

Khảo sát thị trường thu thập thông tin khách hàng, đối thủ, nắm bắt nhu cầu thị trường

Tiếp cận, thuyết phục khách hàng, phổ biến chính sách công ty đến khách hàng

Hà Nội 2: 1/3 Hà Nội + Hòa Bình + Vĩnh Phúc ( công tác tỉnh từ 2 lần/ tháng, mỗi lần đi từ 2-3 ngày, còn lại đi trong Hà Nội)

Hà Nội 3: 1/3 Hà Nội + Bắc Giang + Bắc Ninh ( công tác tỉnh từ 2 lần/ tháng, mỗi lần đi từ 2-3 ngày, còn lại đi trong Hà Nội)

Cần Thơ (base chính), Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang

Bạc Liêu (base chính), Sóc Trăng, Cà Mau

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đi công tác tỉnh, di chuyển thường xuyên ngoài thị trường.

Có phương tiện xe máy riêng (di chuyển đến các khu vực gần).

Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực ngành hàng FMCG, công nghiệp, gia dụng, tiêu dùng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Lương căn bản + Phụ cấp + Công tác phí (Xăng xe, ăn trong ngày, lưu trú) + Thưởng doanh số + Thưởng quý.

Thưởng đánh giá thành tích cá nhân theo từng quý.

Thưởng kinh doanh theo hoạt động công ty cuối năm.

Chính sách công tác phí, khám sức khỏe hằng năm. du lịch hàng năm.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn

Tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức sản phẩm, chuyên môn và kỹ năng.

Môi trường thân thiện, năng động, có sự hỗ trợ thường xuyên từ quản lý trực tiếp và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

