Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B6 - 5 - 1, Khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận khách hàng từ cấp trên phân công.

Tìm kiếm khách hàng mới dựa trên mối quan hệ hiện có.

Tư vấn, thuyết trình sản phẩm, thương lượng với khách hàng.

Xây dựng báo giá, hợp đồng phù hợp với từng khách hàng.

Theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ đúng hạn.

Đề xuất phương án lên cấp trên về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Lập kế hoạch công việc hàng tuần/tháng/quý và thực hiện theo kế hoạch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm bắt điểm mạnh/yếu của sản phẩm & đối thủ cạnh tranh.

Khả năng phân tích thị trường, đánh giá và dự báo xu hướng.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc và quản trị rủi ro.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tối thiểu từ 1-3 năm kinh nghiệm kinh doanh/bán hàng.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện, Công nghiệp bán dẫn, đúc kim loại…

Đạt hoặc vượt doanh số thường xuyên.

Hiểu biết về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15- 20tr (Thưởng doanh số & thưởng vượt trội).

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, Tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương 13…

Được tạo cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin