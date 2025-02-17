Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Liberico làm việc tại Phú Thọ thu nhập Từ 1,000 USD

I – TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ:

• Nhân viên Kinh doanh (Sales) chịu trách nhiệm phát triển kênh phân phối tại khu vực được giao, bao gồm cửa hàng, đại lý và khách hàng Key Account (KA) như nhà máy, công ty thương mại chuyên cung cấp hàng cho nhà máy.

• Sản phẩm kinh doanh: Công cụ dụng cụ (hand tool, power tool), kim khí điện máy và đồ gia dụng.

• Mục tiêu chính của vị trí này là mở rộng thị trường, gia tăng doanh số, chăm sóc khách hàng, đảm bảo độ phủ sản phẩm tại khu vực phụ trách và duy trì mối quan hệ với khách hàng lâu dài.

• Địa bàn phụ trách: Phú Thọ và các tỉnh lân cận

II – MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. Trách nhiệm công việc

1. Phát triển và mở rộng thị trường

• Tìm kiếm, tiếp cận, mở rộng hệ thống cửa hàng, đại lý, khách hàng KA theo kế hoạch công ty.

• Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, chủ động tiếp cận để tư vấn, thuyết phục hợp tác.

• Phát triển kênh phân phối, đảm bảo hàng hóa có mặt tại các điểm bán quan trọng.

2. Chào bán sản phẩm & tư vấn chính sách kinh doanh

• Giới thiệu sản phẩm, tư vấn tính năng, công dụng, giá trị nổi bật của các mặt hàng công cụ dụng cụ, kim khí điện máy và gia dụng.

• Đề xuất chương trình khuyến mãi, chính sách giá phù hợp với từng nhóm khách hàng.