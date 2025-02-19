Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG INTECONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

• Liên hệ & Tư vấn cho khách hàng sản phẩm liên quan đến Nội Thất ( NT Văn Phòng & Căn Hộ …. )

• Làm hồ sơ báo giá & soạn thảo hợp đồng theo tiêu chuẩn quy định của công ty.

• Chăm sóc khách hàng theo Data công ty cung cấp & tìm kiếm khách hàng mới.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cũ thể khi phỏng vấn.

Thời gian làm việc :

Thứ 2 đến Thứ 6 : 8h15 -> 17h30 ( nghỉ trưa : 12h - 13h15)

Sáng Thứ 7 : 8h15 -> 12h00 ( Chiều thứ 7 & Chủ Nhật => nghỉ )

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:

• Lương cơ bản : 7tr -9tr theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng 1% - 3% hoa hồng. Thu nhập đạt từ 10 triệu ++ triệu đảm bảo thu nhập .

• Môi trường làm việc hoà đồng, trẻ trung năng động .

• Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết.

• Công việc ổn định

• BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

