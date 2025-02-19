Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG INTECONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG INTECONS
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
• Liên hệ & Tư vấn cho khách hàng sản phẩm liên quan đến Nội Thất ( NT Văn Phòng & Căn Hộ …. )
• Làm hồ sơ báo giá & soạn thảo hợp đồng theo tiêu chuẩn quy định của công ty.
• Chăm sóc khách hàng theo Data công ty cung cấp & tìm kiếm khách hàng mới.
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cũ thể khi phỏng vấn.
Thời gian làm việc :
Thứ 2 đến Thứ 6 : 8h15 -> 17h30 ( nghỉ trưa : 12h - 13h15)
Sáng Thứ 7 : 8h15 -> 12h00 ( Chiều thứ 7 & Chủ Nhật => nghỉ )
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu:
• Lương cơ bản : 7tr -9tr theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng 1% - 3% hoa hồng. Thu nhập đạt từ 10 triệu ++ triệu đảm bảo thu nhập .
• Môi trường làm việc hoà đồng, trẻ trung năng động .
• Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết.
• Công việc ổn định
• BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
• Lương cơ bản : 7tr -9tr theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng 1% - 3% hoa hồng. Thu nhập đạt từ 10 triệu ++ triệu đảm bảo thu nhập .
• Môi trường làm việc hoà đồng, trẻ trung năng động .
• Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo & hướng dẫn chi tiết.
• Công việc ổn định
• BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG INTECONS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG INTECONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI