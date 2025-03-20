Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 45 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Làm việc tại văn phòng
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng
- Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh sản phẩm in ấn, quà tặng của công ty
- Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu : nữ độ tuổi 22 - 28 tuối
- Sống và làm việc tại TPHCM
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh
- Sống và làm việc tại TPHCM
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ và chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng và các vị trí cao hơn trong thời gian ngắn (Nếu đạt các mục tiêu về doanh số + năng lực lãnh đạo)
- Lương cơ bản 7 - 10 triệu + 3% hoa hồng.
- Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm từ 8h00 – 12h00.
- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.
- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ,... Theo quy định của công ty.
- Thưởng lương tháng 13 theo năng lực cá nhân và tình hình của công ty.
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH.. theo quy định của Nhà nước.
- Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng và các vị trí cao hơn trong thời gian ngắn (Nếu đạt các mục tiêu về doanh số + năng lực lãnh đạo)
- Lương cơ bản 7 - 10 triệu + 3% hoa hồng.
- Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm từ 8h00 – 12h00.
- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.
- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ,... Theo quy định của công ty.
- Thưởng lương tháng 13 theo năng lực cá nhân và tình hình của công ty.
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH.. theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI