Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Làm việc tại văn phòng

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng

- Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh sản phẩm in ấn, quà tặng của công ty

- Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu : nữ độ tuổi 22 - 28 tuối

- Sống và làm việc tại TPHCM

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ và chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng và các vị trí cao hơn trong thời gian ngắn (Nếu đạt các mục tiêu về doanh số + năng lực lãnh đạo)

- Lương cơ bản 7 - 10 triệu + 3% hoa hồng.

- Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm từ 8h00 – 12h00.

- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.

- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ,... Theo quy định của công ty.

- Thưởng lương tháng 13 theo năng lực cá nhân và tình hình của công ty.

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH.. theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SONG HÀNH SÀI GÒN

