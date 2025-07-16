Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Đường 12, KDC Cityland Park Hills, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống thiết bị/máy móc theo phân công.

• Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi cần thiết.

• Thực hiện kiểm tra định kỳ, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

• Ghi chép, báo cáo công việc đầy đủ, chính xác cho quản lý.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông/ Trung Cấp

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (ít nhất 1 năm) trong lắp đặt, bảo trì thiết bị/máy móc.

• Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi cần.

• Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

• Biết sử dụng các dụng cụ kỹ thuật cơ bản.

• Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8-12 triệu/tháng hoặc thỏa thuận tùy năng lực

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Hỗ trợ phụ cấp công tác, xăng xe, điện thoại .

• Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin