Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Đường 12, KDC Cityland Park Hills, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống thiết bị/máy móc theo phân công.
• Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi cần thiết.
• Thực hiện kiểm tra định kỳ, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
• Ghi chép, báo cáo công việc đầy đủ, chính xác cho quản lý.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông/ Trung Cấp
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (ít nhất 1 năm) trong lắp đặt, bảo trì thiết bị/máy móc.
• Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi cần.
• Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.
• Biết sử dụng các dụng cụ kỹ thuật cơ bản.
• Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8-12 triệu/tháng hoặc thỏa thuận tùy năng lực
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
• Hỗ trợ phụ cấp công tác, xăng xe, điện thoại .
• Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY HOÀNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 67 Đường 12 KDC Cityland Park Hills , Phường 10 , Q. Gò Vấp , TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

