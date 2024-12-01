Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 423/27/11 (9NT) Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

- Hà Nội, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lĩnh vực kinh doanh: thiết bị cơ khí, tự động hóa
- Tìm kiếm và phát triển duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng
- Đi công tác trong phạm vi quản lý để phát triển thị trường.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi, hướng dẫn chi tiết trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 45 tuổi
- Trình độ: Cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...)
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về điện, động cơ, thiết bị cơ khí, tự động hóa.
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ: 9 - 12 triệu/ tháng. Chưa tính Hoa hồng
=> Thu nhập trung bình từ 15 - 30 triệu/ tháng
- Thưởng theo kết quả kinh doanh
- Mức lương, thưởng, quyền lợi sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.
- Hỗ trợ chi phí công tác như tiền điện thoại thoại, tiền xăng.
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Lương tháng 13
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường 12, KDC Mai Thị Non,Ấp Phước Tú , Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

