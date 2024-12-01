Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 423/27/11 (9NT) Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 - Hà Nội, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lĩnh vực kinh doanh: thiết bị cơ khí, tự động hóa

- Tìm kiếm và phát triển duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng

- Đi công tác trong phạm vi quản lý để phát triển thị trường.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc.

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi, hướng dẫn chi tiết trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Dưới 45 tuổi

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...)

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về điện, động cơ, thiết bị cơ khí, tự động hóa.

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ: 9 - 12 triệu/ tháng. Chưa tính Hoa hồng

=> Thu nhập trung bình từ 15 - 30 triệu/ tháng

- Thưởng theo kết quả kinh doanh

- Mức lương, thưởng, quyền lợi sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.

- Hỗ trợ chi phí công tác như tiền điện thoại thoại, tiền xăng.

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Lương tháng 13

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

- Du lịch hằng năm cùng công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI

