Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 07 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Trực Zalo trả lời tin nhắn khách hàng
Tư vấn hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách trước, trong và sau dịch vụ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ 20 - 27 tuổi
Tốc độ gõ phím nhanh, nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm làm sale,.. là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.
Ưu tiên đối tượng yêu thích công việc chăm sóc khách hàng
Cẩn thận, trách nhiệm, tích cực, tinh thần phối hợp và hỗ trợ đội nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao
Lương từ 4.000.000 – 6.000.000
Hỗ trợ thiết bị làm việc, đội ngũ nhân viên hoà đồng, thân thiện
Chuyên cần + Phụ cấp + Thưởng + Hoa Hồng
Lễ đi làm được x2 Lương
Tăng lương định kỳ
Trang bị 100% laptop cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
