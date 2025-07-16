Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 07 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Trực Zalo trả lời tin nhắn khách hàng

Tư vấn hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Chăm sóc khách trước, trong và sau dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 20 - 27 tuổi

Tốc độ gõ phím nhanh, nhanh nhẹn

Có kinh nghiệm làm sale,.. là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng căn bản.

Ưu tiên đối tượng yêu thích công việc chăm sóc khách hàng

Cẩn thận, trách nhiệm, tích cực, tinh thần phối hợp và hỗ trợ đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao

Lương từ 4.000.000 – 6.000.000

Hỗ trợ thiết bị làm việc, đội ngũ nhân viên hoà đồng, thân thiện

Chuyên cần + Phụ cấp + Thưởng + Hoa Hồng

Lễ đi làm được x2 Lương

Tăng lương định kỳ

Trang bị 100% laptop cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XP-MEDIA GIA LAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin