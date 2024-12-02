Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES
- Hồ Chí Minh:
- số 7 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trực fanpage, tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.
Chốt đơn hàng online.
Chuẩn bị đơn hàng, phối hợp với dịch vụ vận chuyển gửi hàng hoá cho khách.
Hỗ trợ tạo quảng cáo trực tuyến, quản lý trang web.
Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động.
Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.
Cung cấp trải nghiệm mua hàng tuyệt vời cho khách hàng online.
Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về lĩnh vực: F&B, dịch vụ, …
Khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Có khả năng lập kế hoạch công việc và hoàn thành mục tiêu
Chủ động trong công việc
Có kỹ năng đánh máy nhanh, có tố chất lãnh đạo
Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES Thì Được Hưởng Những Gì
- Được quyền đề xuất các giải pháp/ yêu cầu hỗ trợ chi phí nhằm thực hiện tốt các yêu cầu công việc và đảm bảo lợi ích của Công ty
- Được phát biểu ý kiến, đóng góp mang tính xây dựng, đổi mới, đóng góp cho công ty hoặc khi quyền lợi bị xâm phạm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM THỰC PHẨM QUỐC TẾ FRIENDSHIP CAKES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI