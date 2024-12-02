Tuyển Nhân viên kinh doanh Ita Luxury Fashion làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ita Luxury Fashion
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 80 Lý Tự Trọng, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm đến với khách hàng
- Quản lý hình ảnh sản phẩm, chụp hình ảnh sản phẩm và đăng bài trên các nền tảng xã hội
- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại
- Thực hiện các công việc được giao.
- Báo cáo hàng tuần về doanh số (tăng/ giảm), đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tăng doanh số
- Kiểm kho và báo cáo hàng hóa
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu Nữ, ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp trung học trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết tiếng anh là lợi thế.
- Trung thực, siêng năng, có nhiệt huyết với công việc.
- Thời gian làm việc: xoay ca
+ ca sáng 9h30 - 17h30
+ ca chiều 12h30-20h30
Tại Ita Luxury Fashion Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7tr + hoa hồng + kpi
- 1 tháng được nghỉ 4 ngày
- Chi tiết quyền lợi sẽ thoả thuận thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ita Luxury Fashion
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
