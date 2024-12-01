Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, số 118 Phạm Văn Hai, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thúc đẩy về doanh số bán hàng trên khu vực phụ trách (chăm sóc đại lý cũ và mở đại lý mới) liên quan đến lĩnh vực pha chế đồ uống;

Thông báo các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng của NPP về sản phẩm;

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mối quan hệ khách hàng của công ty;

Cập nhật thông tin về hệ thống đại lý và xây dựng mối quan hệ với công ty;

Tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía khách hàng về sản phẩm và nhãn hàng;

Cập nhật báo cáo về các thông tin như doanh số bán hàng;

Công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng; có kiến thức trong ngành R&D;

Yêu thích công việc bán hàng;

Giao tiếp nhanh nhẹn, biết tạo dựng mối quan hệ khách hàng;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng hoặc đã từng làm qua vị trí nhân viên kinh doanh đại diện;

Biết về pha chế là lợi thế; sẵn sàng học tập thêm về pha chế để tiện cho việc tư vấn khách hàng;

Sáng tạo, cầu tiến, đam mê kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 9.000.000 VNĐ - 15.000.000 VND, tùy theo năng lực có thể thương lượng thêm trong tương lai nếu đạt được doanh số bán hàng công ty yêu cầu;

• Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động;

• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

• Thưởng các dịp lễ tết;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thời gian làm việc: 8g30 - 17g30 từ thứ hai đến thứ bảy ( nghỉ trưa từ 12g00 - 13g30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MON BÚC XIA

