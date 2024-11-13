Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lý Nhân ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Cải tiến công đoạn; Setting line sản xuất theo kế hoạch sản xuất

Quản lý tình trạng các thiết bị trên chuyền sản xuất

Tiến hành cải tiến giá trị và phản ánh để áp dụng vào sản xuất

Tiến hành thử nghiệm hàng mới

Theo dõi thao tác của công nhân từng công đoạn sản xuất

Phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý hàng lỗi

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử/điện tử viễn thông

Không yêu cầu kinh nghiệm,

Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 18 triệu/tháng

Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

Được nghỉ hè tối đa 1 tuần/năm và hưởng 100% lương;

Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.