Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lý Nhân ...và 8 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Cải tiến công đoạn; Setting line sản xuất theo kế hoạch sản xuất
Quản lý tình trạng các thiết bị trên chuyền sản xuất
Tiến hành cải tiến giá trị và phản ánh để áp dụng vào sản xuất
Tiến hành thử nghiệm hàng mới
Theo dõi thao tác của công nhân từng công đoạn sản xuất
Phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý hàng lỗi
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử/điện tử viễn thông
Không yêu cầu kinh nghiệm,
Không yêu cầu ngoại ngữ
Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12 - 18 triệu/tháng
Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
Được nghỉ hè tối đa 1 tuần/năm và hưởng 100% lương;
Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
