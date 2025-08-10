Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tòa chung cư 129 Agirbank, số 51 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hạch toán các bút toán liên quan đến chi phí lương, doanh thu, chi tiền mặt, kiểm soát tiền ra/vào.

Xuất hóa đơn GTGT đầu ra, lập tờ khai thuế GTGT/TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ theo quy định.

Tập hợp chứng từ đầu vào, quản lý và lưu trữ hợp đồng đầu vào, đầu ra

Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý

Báo cáo tài chính quý, năm.

Làm hợp đồng, nghiệm thu, xuất hóa đơn khi có dự án.

Tính lương theo bảng chấm công nhân sự.

Các công việc khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quản lý hồ sơ, chứng từ khoa học & hiệu quả

Kỹ năng tổ chức & sắp xếp công việc tốt

Cẩn thận, chi tiết & trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp cho công ty IT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 18M

Môi trường trẻ trung, năng động

Xét tăng lương 1 lần/năm, Thưởng hiệu quả làm việc và thưởng Lễ, Tết: theo chính sách công ty

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định.

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm, du lịch hè hàng năm.

Được sử dụng các tiện ích chung trà, bánh, cafe, hỗ trợ gửi xe…

