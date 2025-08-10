Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa chung cư 129 Agirbank, số 51 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Hạch toán các bút toán liên quan đến chi phí lương, doanh thu, chi tiền mặt, kiểm soát tiền ra/vào.
Xuất hóa đơn GTGT đầu ra, lập tờ khai thuế GTGT/TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ theo quy định.
Tập hợp chứng từ đầu vào, quản lý và lưu trữ hợp đồng đầu vào, đầu ra
Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý
Báo cáo tài chính quý, năm.
Làm hợp đồng, nghiệm thu, xuất hóa đơn khi có dự án.
Tính lương theo bảng chấm công nhân sự.
Các công việc khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quản lý hồ sơ, chứng từ khoa học & hiệu quả
Kỹ năng tổ chức & sắp xếp công việc tốt
Cẩn thận, chi tiết & trung thực, tinh thần trách nhiệm cao
Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp cho công ty IT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 18M
Môi trường trẻ trung, năng động
Xét tăng lương 1 lần/năm, Thưởng hiệu quả làm việc và thưởng Lễ, Tết: theo chính sách công ty
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định.
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình gala cuối năm, du lịch hè hàng năm.
Được sử dụng các tiện ích chung trà, bánh, cafe, hỗ trợ gửi xe…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 Tòa nhà ban cơ yếu chính phủ, số 51 Đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

