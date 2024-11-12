Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 351/1A 30 tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc bảo trì theo kế hoạch hoặc khi có nhiệm vụ cấp trên giao phó.

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Những vấn đề thắc mắc sẽ phỏng vấn trực tiếp để được giải đáp

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật

Trình độ học vấn:

Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành động cơ xăng, dầu

Kinh nghiệm:

Kỹ năng:

- Hiểu biết về các thiết bị và hệ thống kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị sửa chữa

Các yêu cầu khác:

- Có sức khoẻ tốt

- Siêng năng, ham học hỏi, chịu được áp lực và đi xa

- Có trách nhiệm cao và luôn đảm bảo chất lượng công việc

- Có kinh nghiệm là một ưu thế lớn

Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7- 12tr (gồm lương cơ bản + thưởng ).

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước.

- Phép năm, du lịch, nghỉ mát, teambuilding...

- Được cấp phát đầy đủ quần áo đồng phục, dụng cụ và các phương tiện cần thiết cho công việc.

- Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TMDV XNK Hải Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin