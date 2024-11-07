Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Kaitashi Group
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Phượng Bãi, Biên Giang, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiến hành sữa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm của công ty;
Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt;
Thống kê các lỗi thường gặp của sản phẩm và lên phương án xử lý;
Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của quản lý khu vực và trưởng phòng bảo hành.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 22 – 35 tuổi ;
Có kinh nghiệm sửa chữa board mạch hoặc am hiểu về board mạch là lợi thế
Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử
Ham học hỏi, nhiệt huyết hòa đồng

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 – 12.000.000 VND
Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật....
Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
Tham gia team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

