Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 156 Lê Văn Khương, Phường Thới An , Quận 12 , HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật liên quan đến dịch vụ Internet, dịch vụ truyền hình FPT và các dịch vụ viễn thông tại nhà khách hàng.
Triển khai nâng cấp dịch vụ truyền hình FPT, hệ thống Wifi, Camera và các dịch vụ gia tăng khác trên đường truyền Internet tại nhà khách hàng.
Ghi nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.
Tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cài đặt các dịch vụ đi kèm do FPT Telecom cung cấp cho khách hàng (Truyền hình FPT,Camera , thiết bị wifi...).
Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 – 35.
• Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện - Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp.......
• Hiểu biết về mạng căn bản ( địa chỉ IP, DNS, web...).
• Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực truyền hình cáp...là một lợi thế.
• Có phương tiên đi lại (xe máy).
• Có sử dụng smartphone để cài đặt các ứng dụng bắt buộc hỗ trợ trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh tùy theo năng lực, thu nhập chính thức thấp nhất từ 7 triệu/tháng, sau thử việc (trung bình 12-20 triệu/tháng)
• Được xét tăng lương định kỳ 3 tháng/lần theo năng lực (thi phân bậc) và nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành viễn thông
• Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO
• Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc
• Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc
• Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật
• Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ bao gồm Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop
• Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....
• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

