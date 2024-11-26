Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 5A xa lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Vân hành an toàn,đúng kỹ thuật toàn bộ hệ thống kỹ thuật

- Thực hiện sửa chữa các hư hỏng hệ thống kỹ thuật

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống theo kế hoạch

- Theo dõi, khắc phục mọi sự cố phát sinh về quá trình vận hành hệ thống.

- Theo dõi và cập nhật chỉ số điện nước hằng ngày

- Bảo quản và sử dụng của trang thiết bị vật tư, dụng cụ trong kho hiệu quả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ khí, điện lạnh..

Có khả năng đọc bảng vẽ kỹ thuật

Có khả năng tháo lắp hoặc thay thế bộ phận hư hỏng

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và theo dõi công việc

Có làm tăng ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng phúc lợi, phép năm, lễ, lương tháng 13, bảo hiểm theo quy định

Có xe đưa rước

Môi trường làm việc thân thiện

Bao cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company

