Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 5A xa lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Vân hành an toàn,đúng kỹ thuật toàn bộ hệ thống kỹ thuật
- Thực hiện sửa chữa các hư hỏng hệ thống kỹ thuật
- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống theo kế hoạch
- Theo dõi, khắc phục mọi sự cố phát sinh về quá trình vận hành hệ thống.
- Theo dõi và cập nhật chỉ số điện nước hằng ngày
- Bảo quản và sử dụng của trang thiết bị vật tư, dụng cụ trong kho hiệu quả
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ khí, điện lạnh..
Có khả năng đọc bảng vẽ kỹ thuật
Có khả năng tháo lắp hoặc thay thế bộ phận hư hỏng
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và theo dõi công việc
Có làm tăng ca
Có khả năng đọc bảng vẽ kỹ thuật
Có khả năng tháo lắp hoặc thay thế bộ phận hư hỏng
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và theo dõi công việc
Có làm tăng ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng phúc lợi, phép năm, lễ, lương tháng 13, bảo hiểm theo quy định
Có xe đưa rước
Môi trường làm việc thân thiện
Bao cơm trưa
Có xe đưa rước
Môi trường làm việc thân thiện
Bao cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI