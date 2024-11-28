Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
- Hồ Chí Minh: Số 20, đường 58
- AP, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Đệ trình hồ sơ pháp lý dự án theo quy định
Phối hợp với các bộ phận đệ trình vật tư phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách
Gửi hồ sơ kiểm soát trước khi trình TVGS+BQL
Tập hợp và đệ trình hồ sơ: bản vẽ shop, tiến độ thi công, biện pháp thi công, thư kỹ thuật, công văn ...
Phối hợp với bộ phận mua hàng lên kế hoạch giao vật tư, tổ chức nghiệm thu vật liệu đầu vào, lấy mẫu và chứng kiến thí nghiệm theo quy định
Kiểm tra chất lượng vật tư tại nhà máy sản xuất, kho bãi hoặc tại công trường đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật (Đề nghị kỹ sư các hệ đi cùng nếu cần thiết)
Kiểm tra hồ sơ đi kèm hàng hóa
Nhận kế hoạch nghiệm thu từ CHT sau đó thông báo cho TVGS, BQL
Tập hợp các biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu từ CHT để hoàn thiện biên bản nghiệm thu lắp đặt, chạy thử
Thiết lập riêng Danh mục kiểm soát các nguyên nhân NCR
Ghi chép các nguyên nhân, ghi chép Hành động phòng ngừa và tình trạng đóng NCR, tần xuất lặp lại
Tìm, đàm phán đơn giá và phạm vi công việc, chốt hợp đồng với thầu phụ
Lên hồ sơ thanh toán hàng tháng. Làm việc với bên A, TVGS, xử lý hồ sơ thanh toán A-B
Kiểm tra khối lượng thầu phụ, xử lý hồ sơ thanh toán thầu phụ
Tính toán, theo dõi tiến độ, hao hụt vật tư
Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tiến độ hồ sơ chất lượng công trình
Tìm và đàm phán với nhà cung cấp
Quản lý chi phí, ngân sách công trình
Làm việc theo dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Giám sát, QS, QA/QC hoặc từ 3 năm kinh nghiệm giám sát Điện
Hiểu biết, nhận diện các yêu cầu kỹ thuật đặc thù đối với các hệ cơ điện theo bản vẽ, thuyết mình, chỉ dẫn kỹ thuật, catalogue và các tài liệu khác
Có mối quan hệ với các nhà cung cấp trong lĩnh vực
Có mối quan hệ với các tổ đội, công ty thi công
Khả năng tìm hiểu các thông tư, nghị định, hướng dẫn liên quan hệ thống chất lượng MEP
Kỹ năng sử dụng tốt: Word, Excel, Project, Visio, Autocad...
Kỹ năng kiểm soát chất lượng thi công trên công trường
Có khả năng đi công tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành : BHYT, BHXH, BHTN
Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng Quý và hàng năm, theo kết quả kinh doanh của bản thân và của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
