Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20, đường 58 - AP, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Đệ trình hồ sơ pháp lý dự án theo quy định

Phối hợp với các bộ phận đệ trình vật tư phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách

Gửi hồ sơ kiểm soát trước khi trình TVGS+BQL

Tập hợp và đệ trình hồ sơ: bản vẽ shop, tiến độ thi công, biện pháp thi công, thư kỹ thuật, công văn ...

Phối hợp với bộ phận mua hàng lên kế hoạch giao vật tư, tổ chức nghiệm thu vật liệu đầu vào, lấy mẫu và chứng kiến thí nghiệm theo quy định

Kiểm tra chất lượng vật tư tại nhà máy sản xuất, kho bãi hoặc tại công trường đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật (Đề nghị kỹ sư các hệ đi cùng nếu cần thiết)

Kiểm tra hồ sơ đi kèm hàng hóa

Nhận kế hoạch nghiệm thu từ CHT sau đó thông báo cho TVGS, BQL

Tập hợp các biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu từ CHT để hoàn thiện biên bản nghiệm thu lắp đặt, chạy thử

Thiết lập riêng Danh mục kiểm soát các nguyên nhân NCR

Ghi chép các nguyên nhân, ghi chép Hành động phòng ngừa và tình trạng đóng NCR, tần xuất lặp lại

Tìm, đàm phán đơn giá và phạm vi công việc, chốt hợp đồng với thầu phụ

Lên hồ sơ thanh toán hàng tháng. Làm việc với bên A, TVGS, xử lý hồ sơ thanh toán A-B

Kiểm tra khối lượng thầu phụ, xử lý hồ sơ thanh toán thầu phụ

Tính toán, theo dõi tiến độ, hao hụt vật tư

Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tiến độ hồ sơ chất lượng công trình

Tìm và đàm phán với nhà cung cấp

Quản lý chi phí, ngân sách công trình

Làm việc theo dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành: kỹ thuật điện, viễn thông

Từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Giám sát, QS, QA/QC hoặc từ 3 năm kinh nghiệm giám sát Điện

Hiểu biết, nhận diện các yêu cầu kỹ thuật đặc thù đối với các hệ cơ điện theo bản vẽ, thuyết mình, chỉ dẫn kỹ thuật, catalogue và các tài liệu khác

Có mối quan hệ với các nhà cung cấp trong lĩnh vực

Có mối quan hệ với các tổ đội, công ty thi công

Khả năng tìm hiểu các thông tư, nghị định, hướng dẫn liên quan hệ thống chất lượng MEP

Kỹ năng sử dụng tốt: Word, Excel, Project, Visio, Autocad...

Kỹ năng kiểm soát chất lượng thi công trên công trường

Có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : Toàn thời gian

Lương thỏa thuận

Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành : BHYT, BHXH, BHTN

Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng Quý và hàng năm, theo kết quả kinh doanh của bản thân và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

