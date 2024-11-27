Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Nghiên cứu và phân tích các yếu tố liên quan đến dự án, bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, môi trường, nhu cầu năng lượng và kỹ thuật sẵn có.

Dựa trên thông tin thu thập được, thiết kế hệ thống solar phù hợp nhất cho mục đích sử dụng cụ thể, bao gồm việc lựa chọn các loại tấm pin mặt trời, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ năng lượng và các phụ kiện khác (2D và 3D)

Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán hiệu suất dự kiến của hệ thống solar trong điều kiện cụ thể và mô phỏng các kịch bản khác nhau để đảm bảo hiệu quả và tin cậy

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật chi tiết và tài liệu hướng dẫn cho việc lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống solar.

Tính toán chi tiết để dự toán, thiết lập sản xuất, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết b

Hỗ trợ Giám sát tại chỗ trong việc quản lý và thực hiện các dự án lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà

Hỗ trợ kỹ sư kinh doanh tư vấn, giải thích với khách hàng về giải pháp, đặc tính sản phẩm

Đề xuất sáng kiến/phương án khả thi mang lại hiệu quả tối ưu cho dự án

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, kỹ thuật điện, năng lượng tái tạo hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực điện-tự động

Có khả năng làm việc độc lập, biết chủ động sắp xếp và quản lý công việc

Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCad, Sketchup,... và các phần mềm văn phòng khác

Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Solar

Tính cách: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Xét tăng lương định kỳ

Tham gia BHXH

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định

Được tham gia các hoạt động teambuilding, party của công ty

Được thưởng, tặng quà các dịp lễ, Tết

