Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 9 - 16 Triệu
Kiểm soát, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế hệ thống điện, nước, động cơ, quạt hút gió, hệ thống máy nén phun áp lực, hệ thống điều hòa, silo cám....
Tư vấn cải tiến kỹ thuật có đề xuất với quản lý nâng cao năng xuất chất lượng.
Hướng dẫn an toàn lao động, sử dụng các thiết bị điện cho công nhân
Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành về Điện, Điện Tử, Điện Lạnh, Điện Công Nghiệp, Cơ Khí, Hàn.... và các chuyên ngành liên quan kỹ thuật điện, cơ khí.
Chấp nhận ở lại nơi làm việc, có nhà ở, Wifi, Máy lạnh cho nhân viên miễn phí.
Có trách nhiệm với công việc
Chấp nhận ở lại nơi làm việc, có nhà ở, Wifi, Máy lạnh cho nhân viên miễn phí.
Có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- LƯƠNG CƠ BẢN:
+ Trung cấp: 6.780.000đ/ tháng.
+ Cao đẳng: 7.780.000đ/ tháng.
+ Đại học : 8.280.000đ/ tháng.
- TRỢ CẤP NGOÀI LƯƠNG
- Trợ cấp tiền cơm: 1.100.000đ/ tháng.
+ Trợ cấp đi lại ở trại: 700.000đ/tháng
+ Trợ cấp ở trại: 1.000.000đ/tháng
+ Thưởng thợ điện: 1.000.000 - 1.500.000đ/tháng
+ Phụ cấp công việc: 300.000 - 500.000đ/tháng
- Tăng ca, ngoài giờ tính theo quy định của luật lao động
- Được học việc bài bản.
- Đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo quy định.
- Có lương tháng thứ 13 khi làm việc đủ 12 tháng.
- Có nhà ở cho nhân viên ăn ngủ nghỉ ngơi, có sân chơi thể thao, có môi trường làm việc chuyên nghiệp.
+ Trung cấp: 6.780.000đ/ tháng.
+ Cao đẳng: 7.780.000đ/ tháng.
+ Đại học : 8.280.000đ/ tháng.
- TRỢ CẤP NGOÀI LƯƠNG
- Trợ cấp tiền cơm: 1.100.000đ/ tháng.
+ Trợ cấp đi lại ở trại: 700.000đ/tháng
+ Trợ cấp ở trại: 1.000.000đ/tháng
+ Thưởng thợ điện: 1.000.000 - 1.500.000đ/tháng
+ Phụ cấp công việc: 300.000 - 500.000đ/tháng
- Tăng ca, ngoài giờ tính theo quy định của luật lao động
- Được học việc bài bản.
- Đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo quy định.
- Có lương tháng thứ 13 khi làm việc đủ 12 tháng.
- Có nhà ở cho nhân viên ăn ngủ nghỉ ngơi, có sân chơi thể thao, có môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI