Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai

Kiểm soát, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế hệ thống điện, nước, động cơ, quạt hút gió, hệ thống máy nén phun áp lực, hệ thống điều hòa, silo cám....

Tư vấn cải tiến kỹ thuật có đề xuất với quản lý nâng cao năng xuất chất lượng.

Hướng dẫn an toàn lao động, sử dụng các thiết bị điện cho công nhân

Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành về Điện, Điện Tử, Điện Lạnh, Điện Công Nghiệp, Cơ Khí, Hàn.... và các chuyên ngành liên quan kỹ thuật điện, cơ khí.

Chấp nhận ở lại nơi làm việc, có nhà ở, Wifi, Máy lạnh cho nhân viên miễn phí.

Có trách nhiệm với công việc

- LƯƠNG CƠ BẢN:

+ Trung cấp: 6.780.000đ/ tháng.

+ Cao đẳng: 7.780.000đ/ tháng.

+ Đại học : 8.280.000đ/ tháng.

- TRỢ CẤP NGOÀI LƯƠNG

- Trợ cấp tiền cơm: 1.100.000đ/ tháng.

+ Trợ cấp đi lại ở trại: 700.000đ/tháng

+ Trợ cấp ở trại: 1.000.000đ/tháng

+ Thưởng thợ điện: 1.000.000 - 1.500.000đ/tháng

+ Phụ cấp công việc: 300.000 - 500.000đ/tháng

- Tăng ca, ngoài giờ tính theo quy định của luật lao động

- Được học việc bài bản.

- Đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo quy định.

- Có lương tháng thứ 13 khi làm việc đủ 12 tháng.

- Có nhà ở cho nhân viên ăn ngủ nghỉ ngơi, có sân chơi thể thao, có môi trường làm việc chuyên nghiệp.

