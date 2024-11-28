Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm đấu nối, lắp đặt hệ thống điện, nước phục vụ công tác thi công tại công trường.
Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đình kỳ hệ thống đảm bảo hoạt động chính xác.
Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống an toàn về điện, nước trên công trường.
Xử lý sự cố về điện, nước đảm bảo giải quyết kịp thời phục vụ thi công.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành điện nước.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm làm điện sản xuất.
Trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm làm điện sản xuất.
Trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI