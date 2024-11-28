Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Chịu trách nhiệm đấu nối, lắp đặt hệ thống điện, nước phục vụ công tác thi công tại công trường.

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đình kỳ hệ thống đảm bảo hoạt động chính xác.

Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thi công, lắp đặt thiết bị, hệ thống an toàn về điện, nước trên công trường.

Xử lý sự cố về điện, nước đảm bảo giải quyết kịp thời phục vụ thi công.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành điện nước.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên có kinh nghiệm làm điện sản xuất.

Trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.

