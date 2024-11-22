Tuyển Bưu chính Viễn thông Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Công Ty TNHH Phúc Giang
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Phúc Giang

Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công Ty TNHH Phúc Giang

Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Đào tạo tư duy điện - điện tử và thực hành về lắp đặt âm thanh xe hơi
Kiểm tra, sửa chữa, bảo hành, thay thế linh kiện ... theo sự phân công của Quản lý.
Chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra sau khi bảo hành, sửa chữa.
Báo cáo công việc cho Trưởng bộ phận.
Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điện - Điện tử.
Nắm vững kiến thức về bo mạch,quy trình vận hành điện tử cơ bản.
Có hiểu biết về các sản phẩm công nghệ, âm thanh là một lợi thế.
Chăm chỉ, trung thực, hòa đồng và chủ động học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Học việc ở trung tâm quận 1 hoặc Phú Nhuận
Phụ cấp 5-6tr/tháng, sau 6 tháng được xét chính thức và phân bổ đến bộ phận phù hợp
Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy pháp luật quy định hiện hành.
Làm việc từ 8h30 - 17h30 (Thứ hai - Thứ bảy).
Khi được xét duyệt Chính thức
Được review, đánh giá 2 lần sau 6 tháng tập sự.
CompanyTrip, Christmas Party, New Year Party,....
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, trung thu
Thưởng lương tháng 13
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, cởi mở.
Phỏng vấn tại Phú Nhuận hoặc Tân Bình
Địa điểm làm việc âm thanh xe hơi
- 157 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phúc Giang

Công Ty TNHH Phúc Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận

