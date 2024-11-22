Tuyển Bưu chính Viễn thông Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Mức lương 6 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Đào tạo tư duy điện - điện tử và thực hành về lắp đặt âm thanh xe hơi

Kiểm tra, sửa chữa, bảo hành, thay thế linh kiện ... theo sự phân công của Quản lý.

Chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra sau khi bảo hành, sửa chữa.

Báo cáo công việc cho Trưởng bộ phận.

Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điện - Điện tử.

Nắm vững kiến thức về bo mạch,quy trình vận hành điện tử cơ bản.

Có hiểu biết về các sản phẩm công nghệ, âm thanh là một lợi thế.

Chăm chỉ, trung thực, hòa đồng và chủ động học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Phúc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Học việc ở trung tâm quận 1 hoặc Phú Nhuận

Phụ cấp 5-6tr/tháng, sau 6 tháng được xét chính thức và phân bổ đến bộ phận phù hợp

Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy pháp luật quy định hiện hành.

Làm việc từ 8h30 - 17h30 (Thứ hai - Thứ bảy).

Khi được xét duyệt Chính thức

Được review, đánh giá 2 lần sau 6 tháng tập sự.

CompanyTrip, Christmas Party, New Year Party,....

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, trung thu

Thưởng lương tháng 13

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, cởi mở.

Phỏng vấn tại Phú Nhuận hoặc Tân Bình

Địa điểm làm việc âm thanh xe hơi

- 157 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phúc Giang

