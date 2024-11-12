Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4

- 06 Tầng 4, TTTM Vạn Hạnh Mall, số 11 Đường Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, TP. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đón tiếp, trò chuyện và lắng nghe khách hàng về nhu cầu sử dụng đồ gia dụng điện tử thông minh,.. (Công ty là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như: Ecovacs, Tineco, Philips, Cuckoo, Daikin, Yoniev, Lumias, LG, Tefal...)
Tư vấn tính năng, tiện ích, chính sách bảo hành của các sản phẩm và các dịch vụ kèm theo.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp & hỗ trợ sau bán hàng.
Sắp xếp, trưng bày, kiểm tra, bổ sung sản phẩm trên quầy kệ.
Hỗ trợ đóng hàng Shopee, vệ sinh quầy kệ, chuyển kho khi không đón tiếp khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 – 27
Nam cao từ 1m70, Nữ cao từ 1m60 trở lên; thân thiện, niềm nở, giao tiếp vui vẻ, khéo léo, nhanh nhẹn, không nói giọng địa phương
Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng
Yêu thích và đam mê các sản phẩm công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 8.000.000 – 15.000.000đ tùy theo năng lực)
Mức lương:
Chế độ tăng lương khi tăng ca, làm thêm vào lễ tết
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Phụ cấp bữa ăn, đồng phục làm việc,...
Phụ cấp
Thưởng: theo từng sản phẩm bán ra, đánh giá chất lượng phục vụ từ khách hàng, thành tích xuất sắc hàng tháng, quý; Thưởng nóng từ Ban quản lý, thưởng giao hàng, thưởng thi đua
Thưởng
Chính sách thưởng thêm: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.
Chính sách thưởng thêm:
Có cơ hội thăng tiến: chỉ từ 6 tháng trở lên
Được đào tạo hướng dẫn trước khi làm việc.
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Du lịch Teambuilding hàng năm.
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

