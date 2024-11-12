Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 06 Tầng 4, TTTM Vạn Hạnh Mall, số 11 Đường Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, TP. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Đón tiếp, trò chuyện và lắng nghe khách hàng về nhu cầu sử dụng đồ gia dụng điện tử thông minh,.. (Công ty là nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như: Ecovacs, Tineco, Philips, Cuckoo, Daikin, Yoniev, Lumias, LG, Tefal...)

Tư vấn tính năng, tiện ích, chính sách bảo hành của các sản phẩm và các dịch vụ kèm theo.

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp & hỗ trợ sau bán hàng.

Sắp xếp, trưng bày, kiểm tra, bổ sung sản phẩm trên quầy kệ.

Hỗ trợ đóng hàng Shopee, vệ sinh quầy kệ, chuyển kho khi không đón tiếp khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 18 – 27

Nam cao từ 1m70, Nữ cao từ 1m60 trở lên; thân thiện, niềm nở, giao tiếp vui vẻ, khéo léo, nhanh nhẹn, không nói giọng địa phương

Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng

Yêu thích và đam mê các sản phẩm công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 8.000.000 – 15.000.000đ tùy theo năng lực)

Mức lương:

Chế độ tăng lương khi tăng ca, làm thêm vào lễ tết

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Phụ cấp bữa ăn, đồng phục làm việc,...

Phụ cấp

Thưởng theo từng sản phẩm bán ra, đánh giá chất lượng phục vụ từ khách hàng, thành tích xuất sắc hàng tháng, quý; Thưởng nóng từ Ban quản lý, thưởng giao hàng, thưởng thi đua

Thưởng

Thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.

Chính sách thưởng thêm:

Có cơ hội thăng tiến: chỉ từ 6 tháng trở lên

Được đào tạo hướng dẫn trước khi làm việc.

Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Du lịch Teambuilding hàng năm.

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển

