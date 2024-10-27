Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: CCN Phước An, Tuy Phước, Bình Định, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, phối hợp với bộ phận kinh doanh thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến kỹ thuật sản phẩm.

- Lập hồ sơ kỹ thuật đối với sản phẩm thiết kế.

- Triển khai hồ sơ kỹ thuật sau khi được duyệt cho bộ phận sản xuất.

- Theo dõi và định kỳ cập nhật, lưu hồ sơ kỹ thuật lên hệ thống.

- Các công việc chi tiết khác sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế, kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D; 3D; biết Autocad, Solidworks

- Có kỹ năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất outdoor funiture.

Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn. - Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi như: BHXH, BHYT, BHTN. - Thưởng lễ, tết, lương tháng 13... - Làm việc trong môi trường vui vẻ, trẻ trung, thân thiện và được đào tạo, hướng dẫn để nắm bắt công việc.

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company

