Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14 Nguyễn Văn Trỗi
- Phường Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Đưa đón BLĐ công tác theo lịch trình.
• Lái xe an toàn, đúng giờ, sẵn sàng phục vụ khi cần.
• Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng xe định kỳ.
• Xử lý các lỗi nhỏ hoặc phối hợp bảo trì khi có sự cố.
• Hỗ trợ HCNS khi có nhu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 27-40 tuổi (ưu tiên Nam)
• Có bằng lái xe B2 trở lên, có kinh nghiệm làm tài xế riêng hoặc tài xế taxi ưu tiên ngành ngân hàng, tài chính
• Thạo đường TP.HCM, nhanh nhẹn, trung thực, lịch sự.
• Tính tình điềm đạm, Tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng: thoả thuận.
• Thưởng, phụ cấp theo quy định công ty.
• Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
