Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý hiệu quả làm việc và nguồn nhân lực trong phạm vi được phân quyền phụ trách:

- Lập kế hoạch hoạt động cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của công ty. Phối hợp hiệu quả với các bên liên quan.

- Tham mưu, tư vấn cho Trưởng phòng trong các hoạt động quản lý và điều hành phòng.

2. Chủ trì công tác lập Đề xuất kỹ thuật dự thầu trong phạm vi được phân quyền phụ trách

- Phối hợp với các bộ phận khác nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, xác định các yêu cầu kỹ thuạt của gói thầu,

- Phân công cho các nhóm và giám sát, kiểm soát tiến trình thực hiện hồ sơ đề xuất kỹ thuật dự thầu.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng đề xuất kỹ thuật dự thầu trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt

- Trực tiếp tham gia đàm phán, bảo vệ Đề xuất kỹ thuật trước đối tác

- Đề xuất các điều chỉnh hồ sơ thầu khi cần thiết.

3. Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật:

- Quản lý điều hành công tác nghiên cứu, đề xuất giải pháp tối ưu, tính toán thiết kế kỹ thuật;

- Cập nhật tình hình thực hiện dự án định kỳ, đánh giá sự phù hợp của biện pháp kỹ thuật đề xuất và thực tế thi công, đề xuất các giải pháp cải tiến.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan đến ngành nghề của Công ty để ứng dụng vào sản xuất, thi công

- Tổ chức chuyển giao và hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật, thi công.

4. Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật và giám sát độc lập:

- Soát xét tất cả hồ sơ kỹ thuật trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt và trình cho khách hàng

- Xây dựng các giải pháp giám sát, kiểm tra chất lượng dự án.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng dự án định kỳ/đột xuất.

-Đại học các ngành liên quan xây dựng

-Thông thạo tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành

-Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty

- Thông thạo về quy trình kỹ thuật thi công, các luật/quy định liên quan đến công tác đấu thầu.

-Kiến thức về quản lý dự án

-Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, kiểm soát: giỏi

-Thuyết phục, tạo ảnh hưởng: giỏi

-07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

- Cần đức tính trung thực, cẩn trọng, quyết đoán, giao tiếp tốt, mẫn cán

- Có các mối quan hệ tốt với đối tác trong cùng lĩnh vực.

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 6 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh