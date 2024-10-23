Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , KCN Tân Tạo , Bình Tân , HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc tại công trình dự án , nếu không có công trình thì làm việc tại văn phòng Thành thạo Autocad 2D (Đọc hiểu, triển khai bản vẽ lắp đặt bao che nhà thép tiền chế) Triển khai bóc tách khối lượng xà gồ , tôn bao che nhà xưởng, các phụ kiện lắp đặt bao che ( máng xối , úp nóc diềm chống tạt ) Kiểm tra sản phẩm tôn xà gồ khi sản xuất (quy cách hình học ,độ dày, chiều dài , khoảng cách đục lỗ , chất lượng sản phẩm ...) Nắm bắt bảng thông số kỹ thuật sản phẩm của NBS Làm việc với chủ đầu tư , quản lý nhân công ,vật tư Triển khai giám sát sản xuất lắp đặt tôn tại công trình Quản lý hồ sơ công trình và giải quyết sự cố và đưa ra phương án Triển khai thi công , giám sát, nghiệm thu ngoài công trình về kỹ thuật và vật tư

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí ,xây dựng Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tuổi từ 20 – 45. Có thể đi công trình Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tôn thép

Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Là một thành viên của Ngọc Biển, các bạn sẽ hưởng đẩy đủ các chế độ phúc lợi và cơ hội để phát triển bản thân:

- Phụ cấp thâm niên hàng năm 500.000đ/năm

- Tăng lương hàng năm

- Cơm trưa tại căn tin nếu ở công ty

- Nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút

- Chế độ phúc lợi : ốm đau ,ma chay , cưới hỏi, hiếu hỉ

-Chế độ bảo hiểm an toàn: BHXH , BHYT, BHTN...

-Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ

- Công tác phí và chế độ đãi ngộ khi đi công trình

- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt

- Cấp phát đồng phục hàng năm

- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10,round table....

- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch....

- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài

- Cơ hội thăng tiến, phát triển thu nhập

- Được hỗ trợ khi khó khăn ...

- Cơ hội đầu tư để nâng cao thu nhập khi ban giám đốc có cơ hội đầu tư

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN

