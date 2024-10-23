Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
- Hồ Chí Minh: Lô 22 Song Hành , KCN Tân Tạo , Bình Tân , HCM, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc tại công trình dự án , nếu không có công trình thì làm việc tại văn phòng
Thành thạo Autocad 2D (Đọc hiểu, triển khai bản vẽ lắp đặt bao che nhà thép tiền chế)
Triển khai bóc tách khối lượng xà gồ , tôn bao che nhà xưởng, các phụ kiện lắp đặt bao che ( máng xối , úp nóc diềm chống tạt )
Kiểm tra sản phẩm tôn xà gồ khi sản xuất (quy cách hình học ,độ dày, chiều dài , khoảng cách đục lỗ , chất lượng sản phẩm ...)
Nắm bắt bảng thông số kỹ thuật sản phẩm của NBS
Làm việc với chủ đầu tư , quản lý nhân công ,vật tư
Triển khai giám sát sản xuất lắp đặt tôn tại công trình
Quản lý hồ sơ công trình và giải quyết sự cố và đưa ra phương án
Triển khai thi công , giám sát, nghiệm thu ngoài công trình về kỹ thuật và vật tư
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí ,xây dựng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tuổi từ 20 – 45.
Có thể đi công trình
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tôn thép
Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Là một thành viên của Ngọc Biển, các bạn sẽ hưởng đẩy đủ các chế độ phúc lợi và cơ hội để phát triển bản thân:
- Phụ cấp thâm niên hàng năm 500.000đ/năm
- Tăng lương hàng năm
- Cơm trưa tại căn tin nếu ở công ty
- Nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút
- Chế độ phúc lợi : ốm đau ,ma chay , cưới hỏi, hiếu hỉ
-Chế độ bảo hiểm an toàn: BHXH , BHYT, BHTN...
-Công ty Mua 100% cho nhân viên chính thức BHTNLĐ
- Công tác phí và chế độ đãi ngộ khi đi công trình
- Teambuilding hằng năm và các chương trình rèn luyện bản thân xuyên suốt
- Cấp phát đồng phục hàng năm
- Được công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Tổ chức sinh nhật , tiệc họp tháng , tổ chức 08/03, 20/10,round table....
- Quà tặng dịp trung thu, 08/03, 20/10, Sinh nhật ,Tết âm lịch....
- Môi trường thân thiện, phù hợp với người gắn bó lâu dài
- Cơ hội thăng tiến, phát triển thu nhập
- Được hỗ trợ khi khó khăn ...
- Cơ hội đầu tư để nâng cao thu nhập khi ban giám đốc có cơ hội đầu tư
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
