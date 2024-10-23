Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IBC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 367 Trần Phú, Phường 08, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện lắp đặt, vận hành, đào tạo và chuyển giao toàn bộ máy móc, công cụ, vật tư cho khách hàng do Công ty bán. Cập nhật toàn bộ tài liệu sản phẩm theo yêu cầu Công Ty. Thực hiện định kỳ dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, công cụ cho khách hàng & theo yêu cầu Công ty. Sửa chữa các máy móc, công cụ hư hỏng tại Công Ty và khách hàng. Thực hiện hướng dẫn, đào tạo sản phẩm đã được nắm bắt cho nhân viên Công Ty. Tổ chức sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu Công Ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc & theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên Biết sử dụng phần mềm CNC Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IBC Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ Môi trường làm việc thoải mái và chuyên nghiệp Ăn tiệc cùng công ty khi có các sự kiện liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IBC

